Путин: Запад пытается развязать кровавую бойню в СНГ

На Западе прорабатываются сценарии разжигания новых конфликтов, отметил президент

Владимир Путин в четверг пообщался в режиме видеосвязи с руководителями органов безопасности и разведслужб стран СНГ. По словам российского лидера, Запад пытается привести в действие сценарии разжигания конфликтов на территории СНГ.

"Следуя своим целям, наши геополитические противники, наши оппоненты, как мы совсем ещё недавно говорили, готовы подставить под удар всех, кого угодно, любую страну, превратить её в эпицентр кризиса, спровоцировать "цветную революцию" и развязать кровавую бойню. Всё это мы уже не раз видели. Знаем мы и то, что на Западе прорабатываются сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ. Но нам и так их достаточно. Достаточно посмотреть на то, что происходит сейчас между Россией и Украиной, происходит на рубежах некоторых других стран СНГ. Конечно, всё это – результаты развала Советского Союза, это всё понятно. Но риски дестабилизации всё-таки растут, в том числе риски дестабилизации всего Азиатско-тихоокеанского региона. Ваши структуры находятся "на острие", на переднем крае борьбы с самыми опасными угрозами, и перед вами стоят во многом схожие задачи: обеспечить мир и стабильность в своих странах, укрепить национальный суверенитет, содействовать курсу на развитие интеграционных связей", - отметил Путин.

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