ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин: Запад пытается развязать кровавую бойню в СНГ

17:51
  • четверг
  • 29 сентября 2022

На Западе прорабатываются сценарии разжигания новых конфликтов, отметил президент

Владимир Путин в четверг пообщался в режиме видеосвязи с руководителями органов безопасности и разведслужб стран СНГ. По словам российского лидера, Запад пытается привести в действие сценарии разжигания конфликтов на территории СНГ.

Путин: Запад провоцирует глобальный продовольственный кризис
"Если что-то задумал, так и сделает": Эрдоган высказался о Путине

"Следуя своим целям, наши геополитические противники, наши оппоненты, как мы совсем ещё недавно говорили, готовы подставить под удар всех, кого угодно, любую страну, превратить её в эпицентр кризиса, спровоцировать "цветную революцию" и развязать кровавую бойню. Всё это мы уже не раз видели. Знаем мы и то, что на Западе прорабатываются сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ. Но нам и так их достаточно. Достаточно посмотреть на то, что происходит сейчас между Россией и Украиной, происходит на рубежах некоторых других стран СНГ. Конечно, всё это – результаты развала Советского Союза, это всё понятно. Но риски дестабилизации всё-таки растут, в том числе риски дестабилизации всего Азиатско-тихоокеанского региона. Ваши структуры находятся "на острие", на переднем крае борьбы с самыми опасными угрозами, и перед вами стоят во многом схожие задачи: обеспечить мир и стабильность в своих странах, укрепить национальный суверенитет, содействовать курсу на развитие интеграционных связей", - отметил Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.