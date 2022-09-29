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МИД указал на западный след в разжигании конфликта Еревана и Баку

17:21
  • четверг
  • 29 сентября 2022

Некоторые страны заинтересованы в дестабилизации региона

Помехи урегулированию напряженности на армяно-азербайджанской границе создают некоторые страны за пределами региона. Их цель – перенести украинскую нестабильность в другие части постсоветского пространства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"Мы видим попытки ряда внерегиональных игроков привнести нестабильность в регион, который только-только получил шанс, оформленный в правовом русле, на выход из затяжного кризиса, или перенести ситуацию нестабильности на Украине на другую часть постсоветского пространства, в том числе Южный Кавказ", - сказала дипломат на брифинге.

Захарова подчеркнула, что Россия продолжает предпринимать энергичные усилия по деэскалации обстановки на армяно- азербайджанской. Москва поддерживает постоянные контакты как с Ереваном, так и с Баку, передает ТАСС.

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