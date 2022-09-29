Путин поручил выделять 21 миллиард в год движению детей и молодежи

Еще 383 миллиона получат "Орлята России"

Общероссийскому движению детей и молодежи будут ежегодно выделять из федерального бюджета около 21,4 миллиарда рублей. Список поручений президента России Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.

"Обеспечить выделение из федерального бюджета начиная с 2023 года бюджетных ассигнований в размере 21,35 млрд рублей ежегодно Общероссийскому общественно- государственному движению детей и молодежи", - указано в документе.

В соответствии с поручением главы государства, еще 383 миллиона рублей ежегодно будет выделяться Минпросвещения. Средства направят на методическое и организационное сопровождение программы социальной активности учащихся начальных классов "Орлята России".

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