Зеленский решил созвать срочное заседание СНБО

Оно назначено на 30 сентября

Срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны созывает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в соцсети.

"Президент Владимир Зеленский созывает на завтра срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Повестку дня и другие подробности сообщим позже", — написал Никифоров.

По некоторым данным, планируется обсудить ситуацию вокруг Донбасса и освобожденных территорий. Ранее Зеленский заявил, что голосование на референдуме и объявление его результатов "сделает невозможным продолжение каких-либо дипломатических переговоров" с Россией.

30 сентября в Москве запланировано подписание указа о принятии в состав Российской Федерации ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Киев по этому случаю потребовал провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

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