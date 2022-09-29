Установлены мотивы Байдена в подрыве "Северного потока"

США, в отличие от России, заинтересованы в аварии

У Вашингтона, в отличие от Москвы, есть мотивы для выведения из строя газопровода "Северный поток". И президент США Джо Байден об этом прямо заявлял: он угрожал остановить "Северный поток-" в случае "вторжения" России на Украину, пишет The American Conservative.

"Это, конечно, не то же самое, что поймать с поличным, но все же не баран чихнул", — пишет автор статьи Род Дреер.

По данным Дреера, повреждение газопровода на руку США: лишить Европу потока энергоносителей из России в интересах Америки. По словам автора, это еще не означает, что именно Вашингтон повинен в диверсии. Однако причин взрывать трубопроводы у него явно больше, чем у России.

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