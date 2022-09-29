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Генсек ООН отказался признать итоги референдумов о присоединении к России

19:44
  • четверг
  • 29 сентября 2022

Гутерриш заявил о "процессе аннексии"

ООН не может принять присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов, заявил Антониу гутерриш. По словам генсека организации, плебисциты нельзя считать подлинным выражением народной воли, так как они прошли вне юридических рамок Украины.

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"Кремль объявил, что завтра в Москве состоится церемония, которая положит начало процессу аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. В этот момент угрозы я должен подчеркнуть свой долг как генерального секретаря исполнять Устав ООН", - цитирует Гутерриша РИА Новости.

По словам генсека, любая аннексия территории государства является нарушением Устава ООН и международного права – а Россия, как одна из пяти постоянных членов СБ ООН, несет особую ответственность за их исполнение. Решение Москвы продолжать этот процесс еще больше поставит под угрозу перспективы установления мира, заключил Гутерриш.

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