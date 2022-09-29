Генсек ООН отказался признать итоги референдумов о присоединении к России

Гутерриш заявил о "процессе аннексии"

ООН не может принять присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов, заявил Антониу гутерриш. По словам генсека организации, плебисциты нельзя считать подлинным выражением народной воли, так как они прошли вне юридических рамок Украины.

"Кремль объявил, что завтра в Москве состоится церемония, которая положит начало процессу аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. В этот момент угрозы я должен подчеркнуть свой долг как генерального секретаря исполнять Устав ООН", - цитирует Гутерриша РИА Новости.

По словам генсека, любая аннексия территории государства является нарушением Устава ООН и международного права – а Россия, как одна из пяти постоянных членов СБ ООН, несет особую ответственность за их исполнение. Решение Москвы продолжать этот процесс еще больше поставит под угрозу перспективы установления мира, заключил Гутерриш.

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