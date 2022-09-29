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Итальянцев призвали срочно покинуть Россию

20:04
  • четверг
  • 29 сентября 2022

С рекомендацией выступило посольство Италии в Москве

Гражданам Италии рекомендуют покинуть Россию. В итальянском посольстве в Москве отметили, что совет относится к тем соотечественникам, чье пребывание в стране не продиктовано необходимостью.

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"В связи с последними событиями на международной арене и возрастающими трудностями с воздушным и автомобильным сообщением с Россией соотечественникам рекомендуется подумать о необходимости своего пребывания и, если такой необходимости нет, покинуть страну", — приводит сообщение дипмиссии ТАСС.

С похожим призывом ранее выступило посольство США: американцам рекомендовали немедленно выехать с российской территории. Объяснили этот совет, в частности, заботой о людях с двойным гражданством – в Вашингтоне опасаются, что их могут призвать в армию в рамках частичной мобилизации.

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