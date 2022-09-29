МИД пообещал ответ на высылку российских дипломатов из Черногории

В Подгорице продолжаются обыски

Москва ответит на высылку сотрудников российского посольства властями Черногории. Об этом заявили в МИД России.

"Россия даст соответствующий ответ", - приводит сообщение внешнеполитического ведомства ТАСС.

Власти Черногории 29 сентября объявили шестерых дипломатов из посольства России персона нон грата. Также сообщалось, что несколько граждан Черногории задержаны в Подгорице по подозрению в работе на российские спецслужбы. Полиция проводит обыски в квартирах нескольких граждан, полиция подозревает их в" создании криминальной организации и шпионаже". Черногория в этом году уже высылала российских дипломатов в марте, апреле и августе.

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