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Путин призвал разобрать каждый случай неправомерной мобилизации

20:24
  • четверг
  • 29 сентября 2022

Если допущена ошибка, ее нужно исправить,отметил президент

Необходимо разбираться в каждом конкретном случае по неправомерной мобилизации граждан и возвращать людей назад в случае ошибки. Об этом заявил в четверг президент Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России.
В России начались учения в рамках частичной мобилизации

Российский лидер попросил генпрокурора России незамедлительно реагировать на нарушения в ходе мобилизации, передает ТАСС.

"По моему поручению в призывные комиссии, которые возглавляют главы регионов, включены и прокуроры соответствующих уровней. Я прошу генерального прокурора незамедлительно реагировать на каждый сигнал", - сказал Путин.

По словам президента, если допущена ошибка, ее нужно исправить – "вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания".

Глава государства возмутился случаями, когда врачей, высококлассных специалистов других профессий с многолетним опытом службы зачисляют мотострелками. При этом, по словам Путина, добровольцев "заворачивают обратно", потому что они не имеют нужных военно-учетных специальностей.

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