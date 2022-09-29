ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин рассказал Эрдогану о референдумах по присоединению к России

21:05
  • четверг
  • 29 сентября 2022

Обсудили и строительство АЭС "Аккую"

Президенты России и Турции обсудили ситуацию вокруг Украины и сотрудничество двух стран в области энергетики. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре позитивно оценили работу в рамках контрактов на поставку в Турцию российского природного газа и совместного строительства АЭС "Аккую".

Путин подпишет договоры о вступлении в состав России новых территорий 30 сентября
Путин призвал разобрать каждый случай неправомерной мобилизации

Российский президент проинформировал турецкого лидера об итогах референдумов о вхождении в состав России, которые прошли 23–27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

"Подчеркнуто, что голосование прошло в условиях прозрачности, в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства. Жители этих регионов реализовали свое право на самоопределение в соответствии с положениями Устава ООН, международными пактами о правах человека 1966 года и хельсинкским Заключительным актом 1975 года", - сообщила пресс-служба Кремля.

Путин также дал принципиальную оценку беспрецедентной диверсии на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Российский лидер назвал это актом международного терроризма и отметил, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.