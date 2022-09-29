Путин рассказал Эрдогану о референдумах по присоединению к России

Обсудили и строительство АЭС "Аккую"

Президенты России и Турции обсудили ситуацию вокруг Украины и сотрудничество двух стран в области энергетики. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре позитивно оценили работу в рамках контрактов на поставку в Турцию российского природного газа и совместного строительства АЭС "Аккую".

Российский президент проинформировал турецкого лидера об итогах референдумов о вхождении в состав России, которые прошли 23–27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

"Подчеркнуто, что голосование прошло в условиях прозрачности, в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства. Жители этих регионов реализовали свое право на самоопределение в соответствии с положениями Устава ООН, международными пактами о правах человека 1966 года и хельсинкским Заключительным актом 1975 года", - сообщила пресс-служба Кремля.

Путин также дал принципиальную оценку беспрецедентной диверсии на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Российский лидер назвал это актом международного терроризма и отметил, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН.

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