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Консульство России в Черногории закрылось на неопределенный срок

21:37
  • четверг
  • 29 сентября 2022

Причина - недружественные действия местных властей

Консульский отдел российского посольства в Черногории приостановил работу на неопределенный срок. В посольстве пояснили, что причиной стали недружественные действия местных властей.

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"По вопросам консульского обслуживания возможно обращаться в Посольства Российской Федерации в соседних странах", - говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

Ранее власти Черногории объявили о высылке шестерых российских дипломатов. В посольстве России позже уточнили, что это практически весь состав сотрудников дипмиссии. Москва уже пообещала соответствующим образом ответить на действия Подгорицы.

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