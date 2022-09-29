Консульство России в Черногории закрылось на неопределенный срок

Причина - недружественные действия местных властей

Консульский отдел российского посольства в Черногории приостановил работу на неопределенный срок. В посольстве пояснили, что причиной стали недружественные действия местных властей.

"По вопросам консульского обслуживания возможно обращаться в Посольства Российской Федерации в соседних странах", - говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

Ранее власти Черногории объявили о высылке шестерых российских дипломатов. В посольстве России позже уточнили, что это практически весь состав сотрудников дипмиссии. Москва уже пообещала соответствующим образом ответить на действия Подгорицы.

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