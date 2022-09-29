Американские штаты подали в суд на Байдена

В иске упоминается и министерство образования

Президент США превысил свои полномочия. Так считают инициаторы иска с обвинениями в адрес Джо Байдена, а также министерства образования и его главы Мигеля Кардоны. Поводом стало решение администрации списать студенческие долги для части американцев.

"Никакой законодательный акт не позволяет президенту Байдену по собственной инициативе освобождать миллионы людей от их обязательства платить долги, которые они добровольно на себя взяли", — сказано в иске.

С обвинениями выступили шесть американских штатов. Коллективный иск подали Айова, Канзас, Миссури, Небраска, Арканзас и Южная Каролина. Уточняется, что по закону министерство образования обязано собирать долги, которые находятся на балансе – в то время как у главы государства нет полномочий, позволяющих отменить эту обязанность, передает РИА Новости.

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