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Американские штаты подали в суд на Байдена

21:55
  • четверг
  • 29 сентября 2022

В иске упоминается и министерство образования

Президент США превысил свои полномочия. Так считают инициаторы иска с обвинениями в адрес Джо Байдена, а также министерства образования и его главы Мигеля Кардоны. Поводом стало решение администрации списать студенческие долги для части американцев.

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"Никакой законодательный акт не позволяет президенту Байдену по собственной инициативе освобождать миллионы людей от их обязательства платить долги, которые они добровольно на себя взяли", — сказано в иске.

С обвинениями выступили шесть американских штатов. Коллективный иск подали Айова, Канзас, Миссури, Небраска, Арканзас и Южная Каролина. Уточняется, что по закону министерство образования обязано собирать долги, которые находятся на балансе – в то время как у главы государства нет полномочий, позволяющих отменить эту обязанность, передает РИА Новости.

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