Документ вступил в силу 29 сентября

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.

Документы опубликованы на официальном портале правовой информации. Указы вступают силу со дня подписания. Они датированы 29 сентября.

Суверенитет и независимость Херсонской и Запорожской областей признаются в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, с учетом принципа равноправия и самоопределения народов, закрепленного в уставе ООН, и с учетом волеизъявления народа на референдуме, говорится в текстах указов.

В пятницу, 30 сентября, в Кремле состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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