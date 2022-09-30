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Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями

01:03
  • пятница
  • 30 сентября 2022

Документ вступил в силу 29 сентября

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.
Путин подпишет договоры о вступлении в состав России новых территорий 30 сентября

Документы опубликованы на официальном портале правовой информации. Указы вступают силу со дня подписания. Они датированы 29 сентября.

Суверенитет и независимость Херсонской и Запорожской областей признаются в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, с учетом принципа равноправия и самоопределения народов, закрепленного в уставе ООН, и с учетом волеизъявления народа на референдуме, говорится в текстах указов.

В пятницу, 30 сентября, в Кремле состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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