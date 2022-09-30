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"Европа кончилась": Делягин о развитии отношений Москвы и ЕС

08:19
  • пятница
  • 30 сентября 2022

Газ у Европы будет, а вот экономики, скорее всего, не станет

Чего не учел Запад в ситуации с референдумами? Как в дальнейшем будут выстраиваться отношения России и Евросоюза? Какое место в общей картине занимает подрыв "Северных потоков"? Что ждет европейскую промышленность в обозримом будущем?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

"Западные политики мне больше всего напоминают обезьян в зоопарке. Они там скачут, у них там какие-то свои ритуалы, свои правила, своя иерархия. Кидаются пометом и банановыми шкурками. И люди, которые пытаются с ними договориться, так же нелепы и жалки, как и те, кто выражает по их поводу глубокую озабоченность. Есть Лондонский Сити, есть глобальные капиталы в США, а Европа кончилась, забыли про Европу", - отметил парламентарий.

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