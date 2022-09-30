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ВСУ активизировали атаки на мирные города Донбасса

08:15
  • пятница
  • 30 сентября 2022

Радикалы обстреляли из тяжелых гаубиц Донецк, Макеевку и Пантелеймоновку

Украинские националисты активизировали атаки на мирные города Донбасса, передает ТВ Центр.

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Несколько часов назад радикалы обстреляли из тяжелых гаубиц Донецк, Макеевку, Пантелеймоновку. По населенным пунктам били натовским калибром.

Накануне в Донецке мужчина и женщина подорвались на противопехотных минах "Лепесток". А в Харьковской области боевики совершили очередное преступление - атаковали колонну с беженцами. Погибли десятки человек.

За жизни раненых продолжают бороться врачи в Луганске.

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