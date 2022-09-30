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Результат стопроцентный: МО показало работу ЗРПК "Панцирь-С1"

08:15
  • пятница
  • 30 сентября 2022

Комплексы не только круглосуточно контролируют небо, но и наносят удары по наземным целям ВСУ

Министерство обороны представило кадры боевой работы самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".

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Экипажи надежно защищают подразделения от различных средств воздушного нападения противника - беспилотников, ракет и снарядов РСЗО. "Панцири" могут следить одновременно за десятками целей на расстоянии до 20 и высоте до 15 километров. И способны обнаружить даже небольшие дроны.

Комплексы не только круглосуточно контролируют небо, но и наносят удары по наземным целям ВСУ. 12 управляемых ракет и два зенитных автомата ведут огонь со скоростью 5 тысяч выстрелов в минуту. Результат работы "Панцирей" - стопроцентный.

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