Результат стопроцентный: МО показало работу ЗРПК "Панцирь-С1"

Комплексы не только круглосуточно контролируют небо, но и наносят удары по наземным целям ВСУ

Министерство обороны представило кадры боевой работы самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".

Экипажи надежно защищают подразделения от различных средств воздушного нападения противника - беспилотников, ракет и снарядов РСЗО. "Панцири" могут следить одновременно за десятками целей на расстоянии до 20 и высоте до 15 километров. И способны обнаружить даже небольшие дроны.

Комплексы не только круглосуточно контролируют небо, но и наносят удары по наземным целям ВСУ. 12 управляемых ракет и два зенитных автомата ведут огонь со скоростью 5 тысяч выстрелов в минуту. Результат работы "Панцирей" - стопроцентный.

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