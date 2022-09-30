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Упреждающие удары: представлены новые герои СВО

08:15
  • пятница
  • 30 сентября 2022

Группа сержанта Игоря Луганского нанесла значительный урон живой силе и технике противника

Министерство обороны России рассказало о новых подвигах наших военных в ходе СВО.

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Сержант Владимир Пестрецов со своим подразделением отразил наступление украинских националистов и лично уничтожил пять единиц вражеской бронетехники. Потерь среди наших военнослужащих нет.

Группа сержанта Игоря Луганского нанесла значительный урон живой силе и технике противника. Игорь огнем из гранатомета ликвидировал большое количество радикалов. Несколько атак боевиков на наши позиции были отбиты.

Благодаря умелым действиям прапорщика Павла Шакина удалось нанести упреждающие удары по вражеским целям. Наши артиллеристы обнаружили и подавили 10 единиц техники и орудий националистов. Линия обороны союзных войск не была прорвана.

Старший лейтенант Артем Сухочев с подчиненными вызвал огонь неприятеля на себя и дал возможность вынести раненых с поля боя. Прикрывая действия наших подразделений, расчет Артема уничтожил более 20 радикалов и два орудия.

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