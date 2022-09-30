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Финляндия закрыла границу для российских туристов

08:31
  • пятница
  • 30 сентября 2022

Прием заявлений на гуманитарные визы пока продолжается

Сегодня Финляндия ввела запрет на въезд для российских туристов. В загранпаспорте человека, которому откажут, будет сделана соответствующая пометка, и виза фактически аннулируется, передает "ТВ Центр".

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Исключение сделано для наших соотечественников, которые прибывают в страну по семейным обстоятельствам, учебе, работе или на лечение. Пока продолжается прием заявлений от россиян на гуманитарные визы, но их выдача, как отметили в посольстве, будет сильно ограничена.

Финляндия последней из приграничных с Россией стран ЕС закрыла въезд для наших туристов. С 19 октября подобные ограничения ввели Польша и государства Балтии.

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