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Байден назвал "Иан" самой смертоносной трагедией в истории Флориды

08:16
  • пятница
  • 30 сентября 2022

Уже известно о 17 погибших

Сверхмощный ураган "Иан" пронесся по Флориде, оставляя за собой катастрофические разрушения, сообщает "ТВ Центр".

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На данный момент известно о 17 погибших. Но их число будет расти, во многие районы штата спасательные подразделения пока не добрались.

Кадры после шторма напоминают фильм-катастрофу. Мощные волны на побережье смывали яхты, под воду ушли дома и автомобили. Разрушены дороги, мосты здания и сооружения. Более двух с половиной миллионов человек остаются без электричества. На восстановление штата потребуются годы.

Президент Джо Байден назвал удар "Иана" самой смертоносной трагедией в истории Флориды. А после выступления не смог самостоятельно найти выход из зала. Помогли сопровождающие. Это далеко не первый случай, когда американский лидер теряется в пространстве.

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