Москва призвала США не сомневаться в ее решимости защищать суверенитет

Вашингтон должен понимать эскалационный характер своей риторики

Посольство России в США прокомментировало в Telegram статью издания Newsweek, в которой со ссылкой на источники в Пентагоне говорилось о разработке Вашингтоном планов по нанесению "обезглавливающего удара по российскому военно-политическому руководству".

"Хочется верить, что подобные бредовые рассуждения не отражают официальную позицию военного ведомства США. В противном случае - мир и вправду вплотную подошел к опасной черте и на горизонте замаячил Карибский кризис 2.0. Исходим из того, что в Вашингтоне прекрасно осознают эскалационный характер такой безрассудной риторики", - подчеркнули в российском диппредставительстве.

Там добавили, что США не должны сомневаться в решимости России защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и народ всеми доступными средствами.

"Поэтому рискованный мыслительный эксперимент военных планировщиков США в итоге может дорого обойтись Соединенным Штатам. Любое военное столкновение ядерных держав неминуемо приведет к катастрофическим последствиями", - заключили дипломаты.

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