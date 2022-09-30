Задержанный за сбор секретных данных японский дипломат покинул Россию

Его поймали с поличным

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси сообщил, что дипломат Мотоки Тацунори покинул Россию.

"Дипломат покинул Россию 28 числа, но пока не приехал в Японию. В связи с характером обстоятельств я воздержусь от подробностей", - цитирует главу МИД РИА "Новости".

Как добавил Хаяси, "в объявление этого сотрудника консульства "персона нон-грата" трудно поверить".

"Мы уже заявили протест российской стороне и продолжаем настаивать на том, чтобы он был воспринят серьезно", - сказал также министр.

Тацунори был задержан ФСБ во Владивостоке 26 сентября за сбор секретных сведений. Дипломата поймали с поличным. Японской стороне заявили протест по дипломатическим каналам, самого консула обязали в течение 48 часов покинуть Россию.

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