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Меган Маркл угрожала бросить принца Гарри, если он не выполнит одно ее условие

08:59
  • пятница
  • 30 сентября 2022

Возлюбленная принца вела себя очень заносчиво

Меган Маркл проявляла характер еще до замужества с принцем Гарри. Как выяснилось, будущая герцогиня Сассекская выдвинула жесткий ультиматум внуку Елизаветы II.

"Меган заявила Гарри: она его бросит, если он продолжит скрывать их роман. "Источник сказал: "Она предупреждала: "Если ты не сделаешь официальное заявление, подтверждающее, что я твоя девушка, я с тобой расстанусь". Гарри был в панике", - пишет королевский обозреватель Валентайн Лоу в своей книге Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown.

Журналист утверждает, что Гарри был в панике. Он позвонил секретарю Кенсингтонского дворца и попросил, чтобы тот опубликовал официальное сообщение о романе принца с Меган Маркл.

В первое время, пишет Лоу, возлюбленная принца вела себя очень заносчиво и доводила помощниц до истерики. Журналист утверждает, что Маркл недоумевала, почему ей не платят за выходы в свет.

"По словам нескольких сотрудников, по крайней мере один раз они слышали, как Маркл сказала: "Я не могу поверить, что мне за это не платят", — приводит фрагмент из книги Лоу издание Daily Mail.

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