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Режим ограничений на полеты в 11 аэропортов России продлен до 10 октября

09:20
  • пятница
  • 30 сентября 2022

Остальные аэропорты страны работают штатно

Как сообщила в пятницу пресс-служба Росавиации, режим временного ограничения полетов в ряд российских аэропортов юга страны продлен до 10 октября.

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"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 10 октября 2022 года 3:45 по московскому времени", - говорится в сообщении.

Полеты ограничены, в частности, в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Ростова-на-Дону и Симферополя. Авиакомпаниям рекомендовано использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты страны работают штатно.

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