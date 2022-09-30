"Два взрыва": WSJ раскрыла детали ЧП на "Северных потоках"

НАТО бездоказательно подозревает Россию

Газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на неназванные источники в правительстве Дании, что на нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" произошло два взрыва общей мощностью более 1 тыс. кг в тротиловом эквиваленте.

Представители стран НАТО считают, что за происшествием стоит Россия, но веских доказательств у них нет, также сказано в материале.

Ранее альянс выпустил официальное заявление, в котором пообещал "отреагировать на любую преднамеренную атаку на свою критическую инфраструктуру".

27 сентября компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших за день до этого "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". В Кремле выразили сильную обеспокоенность этими новостями.

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