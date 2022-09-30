ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Два взрыва": WSJ раскрыла детали ЧП на "Северных потоках"

09:33
  • пятница
  • 30 сентября 2022

НАТО бездоказательно подозревает Россию

Газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на неназванные источники в правительстве Дании, что на нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" произошло два взрыва общей мощностью более 1 тыс. кг в тротиловом эквиваленте.

Версия о подрыве Россией "Северных потоков" вызвала оторопь у европейцев
Оператор "Северного потока" назвал сроки ремонта газопровода

Представители стран НАТО считают, что за происшествием стоит Россия, но веских доказательств у них нет, также сказано в материале.

Ранее альянс выпустил официальное заявление, в котором пообещал "отреагировать на любую преднамеренную атаку на свою критическую инфраструктуру".

27 сентября компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших за день до этого "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". В Кремле выразили сильную обеспокоенность этими новостями.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
"Северный поток-2"
"Северный поток-2"
"Северный поток-2"
"Северный поток-2"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.