Погиб первый замглавы ВГА Херсонской области по безопасности

ВСУ нанесли удар по центру Херсона
Член Общественной палаты России Александр Малькевич сообщил о гибели первого заместителя главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексея Катериничева.
"Сегодня ночью в результате террористического удара направленной ракетой ВСУ по центру Херсона погиб первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев. Боевой офицер. Кавалер трех орденов Мужества", - говорится в сообщении.
Ранее глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо обратился к Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"