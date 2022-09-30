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Погиб первый замглавы ВГА Херсонской области по безопасности

09:50
  • пятница
  • 30 сентября 2022

ВСУ нанесли удар по центру Херсона

Член Общественной палаты России Александр Малькевич сообщил о гибели первого заместителя главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексея Катериничева.

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"Сегодня ночью в результате террористического удара направленной ракетой ВСУ по центру Херсона погиб первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев. Боевой офицер. Кавалер трех орденов Мужества", - говорится в сообщении.

Ранее глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо обратился к Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России.

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