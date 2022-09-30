"Газпром" возобновил поставки по "Силе Сибири"

Ремонт проводился с 22 по 29 сентября

"Газпром" сообщил о возобновлении поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".

"Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Ремонт проводился с 22 по 29 сентября. Профилактика оборудования и систем "Силы Сибири" осуществляется весной и осенью каждого года.

Как ранее сообщил вице-премьер Александр Новак, в 2022-м экспорт по "Силе Сибири" в Китай может составить около 20 млрд кубометров (в 2021-м показатель составил 10,39 млрд).

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