"Газпром" возобновил поставки по "Силе Сибири"

Ремонт проводился с 22 по 29 сентября
"Газпром" сообщил о возобновлении поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".
"Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.
Ремонт проводился с 22 по 29 сентября. Профилактика оборудования и систем "Силы Сибири" осуществляется весной и осенью каждого года.
Как ранее сообщил вице-премьер Александр Новак, в 2022-м экспорт по "Силе Сибири" в Китай может составить около 20 млрд кубометров (в 2021-м показатель составил 10,39 млрд).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"