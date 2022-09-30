Лавров: у границ России отрабатывались механизмы дестабилизации эпидобстановки

Этим занимались США

У российских властей есть основания полагать, что на границе отрабатывались механизмы дестабилизации эпидемиологической обстановки.

Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на XVIII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ по вопросам разведдеятельности.

По его словам, США создавали вблизи границ России компоненты биологического оружия и отрабатывали механизмы дестабилизации эпидемиологической обстановки.

"Не случайно американцы делали все возможное, чтобы замести следы своих экспериментов на ныне освобожденных территориях", - цитирует министра ТАСС.

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