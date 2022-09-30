За три месяца ВСУ более 30 раз обстреляли территорию ЗАЭС

Запад продолжает закрывать глаза на преступления Киева

ВСУ обстреляли колонну автомобилей с гражданскими, следующую на освобожденные территории Запорожской республики. Местные власти сообщают о десятках жертв и пострадавших. Не прекращаются атаки и на Донбасс. Из тяжелых гаубиц бьют по Донецку, Макеевке и Пантелеймоновке. Из HIMARS снова ведут огонь по Луганской республике. Союзные войска продолжают уничтожать позиции противника.

Страшные кадры из Запорожья - разбитые машины, погибшие в результате обстрела гражданские. По сообщения СМИ, киевские каратели нанесли удар по колонне автомобилей, которая направлялась в сторону Васильевки - единственного пункта пропуска на освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей, в ДНР, ЛНР и Россию.

Ночью Киев обстрелял Новую Каховку. Разрушены Политехнический институт и здание управления завода "Электромаш". Не прекращаются и обстрелы энергетической инфраструктуры освобожденных регионов.

За два с половиной месяца украинская артиллерия более 30 раз обстреляла территорию Запорожской АЭС и ее инфраструктуру. Об атаках на крупнейшую в Европе атомную станцию Россия говорит на всех уровнях, в очередной раз об этом заявил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Но Запад продолжает закрывать глаза на преступления Киева. Даже побывавшая здесь миссия МАГАТЭ промолчала.

Ожесточенные бои идут под Красным Лиманом. Стратегически важный населенный пункт может оказаться в окружении. Дорогу на Сватово, которая обеспечивает снабжение нашей группировки, пытаются отрезать диверсионно-разведывательные группы противника. Трасса - под обстрелом украинской артиллерии. Не считая потерь, Киев посылает в бой новые резервы. Союзные подразделения продолжают героически сдерживать натиск.

В Донбассе штурмовые отряды ведут ожесточенные бои на окраинах Артемовска и Соледара. Пытаются взять села Зайцево и Отрадовка. Мощные укрепрайоны взламывают при поддержке крупнокалиберной артиллерии.

Минобороны опубликовало кадры реального боя наших мотострелков. Бойцы отражают атаку ВСУ при поддержке артиллерии. Технику противника уничтожают противотанковыми комплексами и ручными гранатометами.

В круглосуточном режиме работают наши ПВО. Основная угроза от Киева - западные реактивные системы HIMARS. От ракетных ударов приходится защищать мосты и гражданскую инфраструктуру - Каховскую ГЭС, атомную станцию, линии электропередачи. И это не говоря про защиту наших подразделений от беспилотников противника.

Зарево в Днепропетровске - еще одна уничтоженная цель. Высокоточный удар был нанесен по складам боеприпасов и перевалочным пунктам ВСУ, которые для прикрытия размещали в том числе в автобусном депо. Разрывы снарядов хорошо было слышно во время пожара.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"