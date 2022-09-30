Задача - слаживание: как мобилизованных готовят для участия в СВО

Интенсивные тренировки ведут опытные инструкторы

На полигонах и в учебных центрах началась подготовка мобилизованных граждан и добровольцев, которые пришли в военкомат не дожидаясь повестки. Тренировки и обучение ведут опытные инструкторы. В то же время военным прокурорам поручено на местах разобраться со всеми ошибками, допущенными в ходе частичной мобилизации.

Боевое оружие - автомат Калашникова - получили больше ста призывников Центрального военного округа в Свердловской области. С ним новобранцы будут проходить подготовку. Все они служили в армии, но в разных частях и на разных должностях. Сейчас их курируют опытные инструкторы.

"Друг другу помогаем. Много боевых офицеров, которые дают непосредственно практические советы. Подготовка идёт полным ходом", - говорит один из мобилизованных Сергей.

Главная задача сейчас - боевое слаживание. Многим предстоит вспомнить, как управлять техникой, освоить уже современные танки и бронетранспортеры, а также артиллерийские системы и системы ПВО. Обучение проходит в максимально приближенных к боевым условиях.

"Самое главное сейчас, чтобы все мобилизованные военнослужащие в максимально короткие сроки получили тот базовый курс, чтобы они восстановили все полученные ранее - в ходе там срочной службы, в период своей службы, навыки, в минимальное время их восстановили и были готовы к выполнению поставленной задачи", - рассказывает командир мотострелкового батальона Александр.

Вопросов по частичной мобилизации сегодня много. Главное условие - военный опыт, которым обязаны владеть призывники. Это в очередной раз подчеркнул накануне Владимир Путин. На совещании с членами Совбеза президент потребовал исправить все ошибки мобилизации и вернуть домой тех, кто призван неправомерно. В комиссии по мобилизации включены прокуроры, которые должны следить за этим.

Сотрудники военкоматов по каждому случаю спорного призыва уже проводят дополнительные проверки. Уточняют мобилизационные учетные данные военнообязанного, проверяют разосланные повестки. Например, в Белгородской области домой вернули больше ста призывников, которых мобилизовали по ошибке.

Объятия и трогательные сцены прощания - так провожают тех, кому предстоит отдать долг Родине. Частичная мобилизация уже завершилась в Крыму, Чеченской республике, Тыве, Адыгее, Брянской и Ростовской областях, Бурятии. Эти мужчины точно знают, зачем идут служить.

Елена Сахно, "ТВ Центр"

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