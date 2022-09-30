Акция помощи "Мы вместе" расширяет формат

Запущена обновленная платформа и горячая линия

Всероссийская акция помощи "Мы вместе" расширяет свой формат. Обратиться за поддержкой теперь могут семьи мобилизованных и участники специальной военной операции, передает "ТВ Центр".

Запущена обновленная платформа и горячая линия, на которую волонтеры круглосуточно будут принимать заявки для оказания бытовой, гуманитарной, юридической и даже психологической помощи.

Во всех субъектах заработали региональные штабы, где также готовы оказать поддержку согражданам. Всю подробную информацию можно узнать на сайте мывместе.рф.

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