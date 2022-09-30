ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Акция помощи "Мы вместе" расширяет формат

11:44
  • пятница
  • 30 сентября 2022

Запущена обновленная платформа и горячая линия

Всероссийская акция помощи "Мы вместе" расширяет свой формат. Обратиться за поддержкой теперь могут семьи мобилизованных и участники специальной военной операции, передает "ТВ Центр".

Минобороны открыло "горячую линию" для родственников мобилизованных
Горячая линия и кол-центр по частичной мобилизации заработали в России

Запущена обновленная платформа и горячая линия, на которую волонтеры круглосуточно будут принимать заявки для оказания бытовой, гуманитарной, юридической и даже психологической помощи.

Во всех субъектах заработали региональные штабы, где также готовы оказать поддержку согражданам. Всю подробную информацию можно узнать на сайте мывместе.рф.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Волонтеры движения "Мы вместе"
Волонтеры движения "Мы вместе"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.