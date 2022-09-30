Власти США отстранились от ситуации с "Северными потоками"

Джо Байден вдруг предпочел говорить лишь о проблемах Америки

Сегодня вечером Совет безопасности ООН обсудит ситуацию с авариями на газопроводах системы "Северный поток". Экстренное заседание состоится по инициативе России. В Москве не сомневаются - речь идет о преднамеренных диверсиях. Пострадала экономика не только нашей страны, но и ряда государств Евросоюза. Однако поиски виновных могут встретить ожидаемое сопротивление.

Балтийское море кипит уже четвертый день. И вот всплыла интересная подробность - проходящий вблизи газопровода шведский силовой кабель перед инцидентом оказался предусмотрительно обесточен. В Стокгольме объясняют это тем, что в данный момент необходимости в нем не было. Но вот эксперты говорят обратное: "Если с кабелем возникла проблема, то на первых порах без его эксплуатации можно обойтись, но со временем это повлияет на ситуацию с электроснабжением".

Линию использовали для импорта и экспорта электроэнергии в ряде стран Балтийского региона. Она проходит всего в пятистах метрах от одного из мест взрыва. Россия сегодня созывает заседание Совбеза ООН в связи с диверсиями на "Северных потоках". Вопрос, который больше всего волнует, - очевиден. Отыскать виновного обещают и Дания, и Швеция, там организовали расследование. С ними активно сотрудничает Пентагон.

"Пока мы не получим весь объем информации, чтобы провести дальнейший анализ, мы не будем гадать, кто может нести ответственность", - заявил глава Минобороны США Ллойд Остин.

В НАТО накануне пообещали не спекулировать относительно причин ЧП, хотя коллективный Запад уже давно обвинил во всем Москву. Российский МИД ответил: "Спекулировать не надо. Надо признаться в том, о чем говорил президент США, обещая покончить с "Северным потоком - 2".

А сейчас, когда, по сути, их идея "положить конец" российскому газопроводу реализовалась, американские власти вдруг решили отстраниться от ситуации. Вот как отреагировал Джо Байден на вопрос журналистов о теракте на "Северных потоках": "Важнее говорить про Америку".

Байден настолько вышел из себя, что прервал интервью и пошел пожимать руки присутствующим.

Сегодня должна состояться встреча министров энергетики Евросоюза. Представители 15 стран собираются составить обращение о введении потолка цен на весь импортируемый в ЕС газ. Россия, конечно, такие условия не примет. В этой ситуации самая незавидная позиция теперь - у Германии, которой просто не оставили шансов договориться с Москвой о поставках газа. Пострадают от этого в первую очередь рядовые граждане. Некоторые агентства недвижимости уже угрожают своим арендаторам: если они не смогут платить коммуналку, будут жить на улице.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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