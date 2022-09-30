На Иркутскую область обрушился снегопад

МЧС и аварийные бригады работают в усиленном режиме

Сильный снегопад обрушился на Иркутскую область. Из-за непогоды без электричества остались 17 населенных пунктов, сообщает "ТВ Центр".

МЧС и аварийные бригады работают в усиленном режиме. Сложная ситуация и на дорогах - на многих участках гололед и снежные заносы. Движение транспорта в ряде районов сильно затруднено. На трассах дежурят экипажи ДПС. Водителей просят отказаться от дальних поездок.

Штормовое предупреждение объявлено в Бурятии. Вечером в регионе ожидают резкое похолодание, мокрый снег и шквалистый ветер.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"