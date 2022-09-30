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На Иркутскую область обрушился снегопад

11:44
  • пятница
  • 30 сентября 2022

МЧС и аварийные бригады работают в усиленном режиме

Сильный снегопад обрушился на Иркутскую область. Из-за непогоды без электричества остались 17 населенных пунктов, сообщает "ТВ Центр".

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МЧС и аварийные бригады работают в усиленном режиме. Сложная ситуация и на дорогах - на многих участках гололед и снежные заносы. Движение транспорта в ряде районов сильно затруднено. На трассах дежурят экипажи ДПС. Водителей просят отказаться от дальних поездок.

Штормовое предупреждение объявлено в Бурятии. Вечером в регионе ожидают резкое похолодание, мокрый снег и шквалистый ветер.

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