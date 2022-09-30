На проекты поддержки новых территорий России направят более 3 млрд рублей

Из двух с лишним тысяч социальных инициатив организаторы выбрали почти четверть

На проекты поддержки жителей Донбасса и освобожденных территорий направят 3 миллиарда 300 миллионов рублей. Об этом заявили на заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов, передает "ТВ Центр".

Из двух с лишним тысяч социальных инициатив организаторы выбрали почти четверть. Участвовали разные регионы страны. Большинство проектов - из приграничных областей.

Также на заседании объявили о запуске еще одного важного направления.

"Это поддержка НКО, которые будут оказывать помощь семьям участников СВО. Это отдельное направление. Мы знаем, какое большое количество таких проектов приходит. Здесь и психологическая помощь, и поддержка детей, и просто необходимая помощь семьям", - заявил Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента.

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