Британским бортпроводникам-мужчинам разрешили носить юбки и каблуки

А стюардессам - называть себя "он"

Стюард или стюардесса? Для пассажиров одной из британских авиакомпаний ответ уже не так очевиден. Руководство перевозчика сделало очень заметный шаг навстречу "евротолерантности". Сотрудникам-мужчинам разрешили носить юбки и каблуки, а женщинам - называть себя "он".

Презентация нового дресс-кода проходит прямо на взлетно-посадочной полосе. Наряды - от Vivienne Westwood. На красную дорожку выходят модели либо нетрадиционной, либо вовсе потерянной ориентации.

В Virgin Atlantic официально объясняют: отныне сотрудникам компании можно выбирать, во что одеваться на работе. Право на самоопределение действует для сотрудников наземных служб, и, конечно, экипажей самолетов. Это означает, что стюардессам теперь можно дефилировать в брюках, а стюардам - вставать на каблуки и влезать в юбку-карандаш. Если, конечно, получится.

Пассажиры же, к удивлению авиаторов, к этому резкому взлету самоидентификации оказались не готовы. Некоторые и вовсе посчитали, что такой свободный полет гендерной идентичности не совсем уместен в воздухе: "Они такие необычные, небинарные и все в этом роде. Как правило, в компаниях большинство все-таки белых гетеросексуальных мужчин. И если уж быть честным, я бы не хотел, чтобы они вели себя так в полете".

"Это же страшное будущее! Мы потворствуем 0.1% населения! Из-за них мы меняем всех остальных 99.9% . И все это ради того, чтобы мужик с волосатыми ногами подавал мне сок в юбке?!", - также говорят люди.

Кроме юбок, у бортпроводников появятся специальные значки на лацканах. На которых будут написаны, как утверждается, комфортные для обладателя бейджа местоимения. Так, например, стюардесса может решить, что она в этом полете - "он". А пилот скажет, что "он" на самом деле "она".

"Во-первых, я хочу быть в безопасности, пока летит самолет. Хочу безопасно взлететь и приземлиться! Просто дайте мне в полете джин с тоником! А во-вторых, меня вообще не волнуют ваши местоимения! Это же как выбрать себе прозвище! Зачем это все?! Существует лишь два пола! Все остальное - нарциссические психические заболевания!", - возмущаются британцы.

Кстати, выбирать так называемые, "комфортные местоимения" можно будет и пассажирам авиакомпании. Правда, и в этом случае гендерной турбулентности вряд ли удастся избежать - никто не даст гарантии, что сердце трансгендера не склонно к измене.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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