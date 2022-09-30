ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москва осуждает позицию генсека ООН по поводу референдумов

11:40
  • пятница
  • 30 сентября 2022

Антониу Гутерреш заявил, что присоединение регионов к России якобы не соответствует международному праву

Москва осуждает позицию генерального секретаря ООН по поводу референдумов, состоявшихся в Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщили в постоянном представительстве нашей страны при организации, передает "ТВ Центр".

Главы регионов после референдумов направили обращения к Путину
"Запад неверно оценил волю Кремля": эксперт о политических итогах референдумов

Накануне Антониу Гутерреш заявил, что вхождение регионов в состав России якобы не соответствует международному праву. В постпредстве России обратили внимание: согласно уставу ООН, генсек не должен делать политических заявлений от имени организации. В данном случае Гутерреш превысил свои должностные полномочия. И уже не в первый раз продемонстрировал двойные стандарты.

"Мы ни разу не слышали от Генерального секретаря ни слова осуждения в адрес киевского режима, который с момента организованного и проспонсированного Западом незаконного госпереворота вот уже 8 лет ведет войну с собственными гражданами, а также всем русским, включая культуру, язык и идентичность. Молчит он и о продолжающемся незаконном военном вторжении США и НАТО в Сирию и оккупацию части ее территории. Руководство ООН хранило молчание, и когда коллективный Запад проворачивал махинацию с "независимостью" Косово после своего незаконного вторжения в Югославию в нарушение Устава ООН", - говорится в заявлении.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Голосование на референдуме по вхождению в состав России
Голосование на референдуме по вхождению в состав России
Голосование на референдуме по вхождению в состав России
Голосование на референдуме по вхождению в состав России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.