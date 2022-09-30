Москва осуждает позицию генсека ООН по поводу референдумов

Антониу Гутерреш заявил, что присоединение регионов к России якобы не соответствует международному праву

Москва осуждает позицию генерального секретаря ООН по поводу референдумов, состоявшихся в Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщили в постоянном представительстве нашей страны при организации, передает "ТВ Центр".

Накануне Антониу Гутерреш заявил, что вхождение регионов в состав России якобы не соответствует международному праву. В постпредстве России обратили внимание: согласно уставу ООН, генсек не должен делать политических заявлений от имени организации. В данном случае Гутерреш превысил свои должностные полномочия. И уже не в первый раз продемонстрировал двойные стандарты.

"Мы ни разу не слышали от Генерального секретаря ни слова осуждения в адрес киевского режима, который с момента организованного и проспонсированного Западом незаконного госпереворота вот уже 8 лет ведет войну с собственными гражданами, а также всем русским, включая культуру, язык и идентичность. Молчит он и о продолжающемся незаконном военном вторжении США и НАТО в Сирию и оккупацию части ее территории. Руководство ООН хранило молчание, и когда коллективный Запад проворачивал махинацию с "независимостью" Косово после своего незаконного вторжения в Югославию в нарушение Устава ООН", - говорится в заявлении.

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