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23 человека погибли после удара ВСУ по колонне машин в Запорожье

10:34
  • пятница
  • 30 сентября 2022

34 получили ранения

23 человека погибли, 34 ранены в результате украинского удара по колонне машин на выезде в освобожденную часть Запорожской области.
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Об этом в пятницу сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

"Украинские боевики осуществили очередной террористический акт. Видя, как массово население едет в освобожденную часть Запорожской области, они ударили по колонне с десятками гражданских автомобилей", - заявил он.

Рогов подчеркнул, что это была провокация со стороны ВСУ. По его словам, Киев стремится запугать население на подконтрольной ему части и не допустить оттока людей на освобожденные территории.

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