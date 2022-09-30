23 человека погибли после удара ВСУ по колонне машин в Запорожье

34 получили ранения

23 человека погибли, 34 ранены в результате украинского удара по колонне машин на выезде в освобожденную часть Запорожской области.

Об этом в пятницу сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

"Украинские боевики осуществили очередной террористический акт. Видя, как массово население едет в освобожденную часть Запорожской области, они ударили по колонне с десятками гражданских автомобилей", - заявил он.

Рогов подчеркнул, что это была провокация со стороны ВСУ. По его словам, Киев стремится запугать население на подконтрольной ему части и не допустить оттока людей на освобожденные территории.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"