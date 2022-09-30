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Стивен Сигал посетил раненых росгвардейцев в подмосковном госпитале. Видео

10:50
  • пятница
  • 30 сентября 2022

В госпиталь актер приехал вместе с журналистов Владимиром Соловьевым

Получивший российское гражданство актер Стивен Сигал навестил раненых росгвардейцев в Главном военном клиническом госпитале ведомства. Вместе с ним к бойцам приехал журналист Владимир Соловьев.

Сигал поинтересовался у пациентов о самочувствии и пожелал им скорейшего выздоровления. Коллектив госпиталя он поблагодарил за нелегкий труд по спасению раненых.

В свою очередь, Владимир Соловьев отметил высокий боевой дух, мужество, самоотверженность и отвагу росгвардейцев.

Видео посещения госпиталя опубликовала Росгвардия.

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