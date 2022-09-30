Стивен Сигал посетил раненых росгвардейцев в подмосковном госпитале. Видео

В госпиталь актер приехал вместе с журналистов Владимиром Соловьевым
Получивший российское гражданство актер Стивен Сигал навестил раненых росгвардейцев в Главном военном клиническом госпитале ведомства. Вместе с ним к бойцам приехал журналист Владимир Соловьев.
Сигал поинтересовался у пациентов о самочувствии и пожелал им скорейшего выздоровления. Коллектив госпиталя он поблагодарил за нелегкий труд по спасению раненых.
В свою очередь, Владимир Соловьев отметил высокий боевой дух, мужество, самоотверженность и отвагу росгвардейцев.
Видео посещения госпиталя опубликовала Росгвардия.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"