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В России с коронавирусом госпитализировали 2723 человека

11:20
  • пятница
  • 30 сентября 2022

Скончались 106 пациентов

За сутки в России госпитализированы 2723 заболевших коронавирусом. Об этом в пятницу, 30 сентября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 37286 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 61225 человек, скончались 106 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 3341 заболевшего коронавирусом, из них госпитализированы только 216. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 1836 человек, в Московской области – 1152.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 20985756 случаев заболевания, зарегистрировано 387269 летальных исходов.

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