Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Никиты Пшеничных

У мальчика тяжёлое онкологическое заболевание

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средств на лечение 11-летнего Никиты Пшеничных.

У Никиты тяжёлое онкологическое заболевание - острый пролимфоцитарный Т-лейкоз. Мальчик перенёс первый блок химиотерапии и теперь предстоит трансплантация костного мозга. Но прежде ребёнку необходимо пройти курс лечения дорогостоящим препаратом.

Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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