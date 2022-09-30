Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Вадима Елисеева

Мальчик борется со страшной болезнью - апластической анемией

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средств на лечение 14-летнего Вадима Елисеева.

Вадим борется со страшной болезнью - апластической анемией. Он уже перенёс курс химиотерапии и трансплантацию костного мозга. Лечение дало результат, но возникли осложнения. Чтобы помочь организму ребёнка справиться, необходим дорогостоящий курс реабилитации.

Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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