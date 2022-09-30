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ФАС усилит контроль за ценами на армейскую экипировку

11:58
  • пятница
  • 30 сентября 2022

В магазины направлены запросы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила усилить контроль за ценами на армейскую экипировку и товары армейского назначения.

"В связи с поступившими обращениями депутатов Госдумы, а также жалобами граждан на необоснованный рост цен на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения, ФАС России проводит анализ обоснованности изменения стоимости этой продукции", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в пятницу ФАС также сообщила, что направила в "Военторг", "Спортмастер" и HAKKI запрос для выяснения обоснованности изменения цен на спецодежду и снаряжение.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Мобилизованы будут граждане, отслужившие в армии, а также имеющие необходимую ВС специальность и боевой опыт.

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