ФАС усилит контроль за ценами на армейскую экипировку

В магазины направлены запросы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила усилить контроль за ценами на армейскую экипировку и товары армейского назначения.

"В связи с поступившими обращениями депутатов Госдумы, а также жалобами граждан на необоснованный рост цен на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения, ФАС России проводит анализ обоснованности изменения стоимости этой продукции", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в пятницу ФАС также сообщила, что направила в "Военторг", "Спортмастер" и HAKKI запрос для выяснения обоснованности изменения цен на спецодежду и снаряжение.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Мобилизованы будут граждане, отслужившие в армии, а также имеющие необходимую ВС специальность и боевой опыт.

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