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Пушилин: ВСУ взяли Красный Лиман в полукольцо

12:20
  • пятница
  • 30 сентября 2022

Ситуация тревожная

Город Красный Лиман в ДНР оказался в полукольце украинских сил.

Об этом заявил глава республики Денис Пушилин. Дорога от Сватово осталась под контролем союзных сил, но периодически обстреливается ВСУ. Ямполь и Дробышево, по словам главы ДНР, контролируются союзными силами не в полной мере.

"Друзья, по Красному Лиману новости тревожные. ВФУ изо всех сил пытаются хоть как-то омрачить нам историческое событие <…> Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьезные силы", - написал он в своем telegram-канале.

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