Удары по присоединенным территориям будут расцениваться как агрессия

Российской армии предстоит освободить всю территорию ДНР образца 2014 года.

Об этом в пятницу, 30 сентября, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Республика вступает в состав России в границах 2014 года, поэтому неосвобожденную территорию еще предстоит освободить. ЛНР освобождена полностью.

"Де-юре - да. Потому что в состав Российской Федерации вступает признанное нами государство в границах 2014 года", - сказал спикер Кремля.

Песков добавил, что после вхождения в состав России освобожденных территорий возможные удары по ним со стороны ВСУ будут расцениваться как агрессия против Москвы.

В каких границах Россией будут признаны Херсонская и Запорожская области, это прояснится сегодня позднее, уточнил Песков.

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