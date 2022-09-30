"Мы не хотим развивать эту тему": Кремль о возможности ядерной эскалации

Москва призывает Запад вести себя ответственно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга в пятницу, что Москва не хочет развивать тему возможной ядерной эскалации на Украине.

"Насчет ядерной эскалации говорят люди, которые ведут себя безответственно. Мы не хотим развивать эту тему. Мы призываем всех ответственно себя вести", - сказал кремлевский спикер.

Он также ответил на вопрос о "красных линиях" для эскалации конфликта на Украине.

"Что касается всей этой ядерной дискуссии, то еще раз мы можем всех пригласить ознакомиться с соответствующей доктриной, где все написано", - подчеркнул пресс-секретарь.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

23-27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство жителей этих территорий высказались за присоединение к России.

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