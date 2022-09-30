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"Мы не хотим развивать эту тему": Кремль о возможности ядерной эскалации

12:32
  • пятница
  • 30 сентября 2022

Москва призывает Запад вести себя ответственно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга в пятницу, что Москва не хочет развивать тему возможной ядерной эскалации на Украине.

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"Насчет ядерной эскалации говорят люди, которые ведут себя безответственно. Мы не хотим развивать эту тему. Мы призываем всех ответственно себя вести", - сказал кремлевский спикер.

Он также ответил на вопрос о "красных линиях" для эскалации конфликта на Украине.

"Что касается всей этой ядерной дискуссии, то еще раз мы можем всех пригласить ознакомиться с соответствующей доктриной, где все написано", - подчеркнул пресс-секретарь.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

23-27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство жителей этих территорий высказались за присоединение к России.

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