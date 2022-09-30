ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Андрей Бочкарёв: На станции БКЛ "Текстильщики" началось строительство пересадочного моста

13:26
  • пятница
  • 30 сентября 2022

Длина моста составит 140 метров

Строители приступили к сооружению монолитных конструкций пересадочного моста от будущей станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии к одноименной станции Таганско-Краснопресненской ветки. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

"Мостовой переход длиной порядка 140 метров пройдет над железной дорогой и соединит северный вестибюль станции Большого кольца метро с вестибюлем станции "Текстильщики" фиолетовой ветки. Мост будут возводить путем надвижки", – сказал Бочкарёв.

В свою очередь генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов уточнил, что ТПУ "Текстильщики" объединит метро, платформу МЦД-2, автобусные маршруты.

"Мост в дополнение к действующему городскому подземному переходу под железнодорожными путями позволит, в частности, эффективно распределять пассажиропотоки между двумя линиями метрополитена и другими видами транспорта", – добавил Кравцов.

Станция БКЛ "Текстильщики", на базе которой создается ТПУ, находится в высокой степени готовности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Строительство станции метро "Текстильщики" БКЛ в Москве
Строительство станции метро "Текстильщики" БКЛ в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.