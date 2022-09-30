Андрей Бочкарёв: На станции БКЛ "Текстильщики" началось строительство пересадочного моста

Длина моста составит 140 метров

Строители приступили к сооружению монолитных конструкций пересадочного моста от будущей станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии к одноименной станции Таганско-Краснопресненской ветки. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

"Мостовой переход длиной порядка 140 метров пройдет над железной дорогой и соединит северный вестибюль станции Большого кольца метро с вестибюлем станции "Текстильщики" фиолетовой ветки. Мост будут возводить путем надвижки", – сказал Бочкарёв.

В свою очередь генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов уточнил, что ТПУ "Текстильщики" объединит метро, платформу МЦД-2, автобусные маршруты.

"Мост в дополнение к действующему городскому подземному переходу под железнодорожными путями позволит, в частности, эффективно распределять пассажиропотоки между двумя линиями метрополитена и другими видами транспорта", – добавил Кравцов.

Станция БКЛ "Текстильщики", на базе которой создается ТПУ, находится в высокой степени готовности.

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