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Префектуры столицы разносят по домам уведомления об отзывах повесток

13:12
  • пятница
  • 30 сентября 2022

Повестки аннулировали после проверки

Сотрудники префектур Москвы начали разносить по домам отзывы аннулированных после проверки повесток.

Повестки, выписанные на основании недостоверных или неточных данных запасников, отзываются по итогам дополнительных проверок с учетом жалоб граждан.

Сотрудники военкоматов совместно с городскими службами оперативно рассматривают жалобы жителей столицы по вопросам мобилизационных повесток, сообщил ранее Сергей Собянин. Для таких обращений открыт специальный канал на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77, в военкоматах созданы специальные группы для работы по этому направлению.

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