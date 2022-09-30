ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВОЗ: вспышка холеры в Сирии распространяется по стране

13:42
  • пятница
  • 30 сентября 2022

Умерли уже 33 пациента

Руководитель группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям ВОЗ Филипп Барбоза заявил, что вспышка холеры в Сирии присутствует в 10 провинциях и распространяется по стране.

Роспотребнадзор опроверг появление холеры в России
Роспотребнадзор: Россия избежала распространения оспы обезьян

"По состоянию на 28 сентября министерство здравоохранения Сирии сообщило о вспышке холеры в 10 провинциях, в результате чего в общей сложности погибло 33 человека и было подтверждено 426 случаев заболевания. Ситуация в пострадавших мухафазах развивается тревожными темпами и распространяется на новые", - цитирует Барбозу РИА Новости.

В сирийском Минздраве ранее сообщили, что в большинстве случаев смерть пациентов связана с поздним обращением в медицинские учреждения либо с хроническими заболеваниями.

СМИ пишут, что причиной вспышки мог стать забор воды из реки Евфрат.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Вспышка холеры
Вспышка холеры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.