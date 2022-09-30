ВОЗ: вспышка холеры в Сирии распространяется по стране

Умерли уже 33 пациента

Руководитель группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям ВОЗ Филипп Барбоза заявил, что вспышка холеры в Сирии присутствует в 10 провинциях и распространяется по стране.

"По состоянию на 28 сентября министерство здравоохранения Сирии сообщило о вспышке холеры в 10 провинциях, в результате чего в общей сложности погибло 33 человека и было подтверждено 426 случаев заболевания. Ситуация в пострадавших мухафазах развивается тревожными темпами и распространяется на новые", - цитирует Барбозу РИА Новости.

В сирийском Минздраве ранее сообщили, что в большинстве случаев смерть пациентов связана с поздним обращением в медицинские учреждения либо с хроническими заболеваниями.

СМИ пишут, что причиной вспышки мог стать забор воды из реки Евфрат.

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