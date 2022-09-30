Москвич рассказал об отзыве повестки сразу после проверки данных в военкомате

В военкомате он пробыл 25 минут

Аннулированные после проверки повестки отзывают сразу по приходу призывника в военкомат. Об этом рассказал получивший такую повестку москвич Александр Антонов.

"Пришли домой и вручили повестку. Я расписался, получил. На следующий день пришел в Тимирязевский военкомат по повестке. Там определили, что по возрастной категории я не прохожу - 36 полных лет. Поставили штемпель о том, что я у них был, зарегистрирован. И я пошел домой. Буквально 25 минут я пробыл в военкомате", - пояснил Антонов.

Он рассказал, что проходил службу в ВДВ после учебы в институте. По его словам, в военкомате была очередь из добровольцев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"