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Жителю Ростокино аннулировали повестку сразу после проверки данных в военкомате

13:09
  • пятница
  • 30 сентября 2022

Военный комиссариат Москвы совместно с правительством столицы провел масштабную работу по актуализации баз данных граждан

Житель района Ростокино Кирилл Белозеров рассказал журналистам о своем опыте получения повестки.

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"Я являюсь жителем района Ростокино. Недавно произошла мобилизация, мне принесли повестку. Я взял повестку, пришел в резервный пункт ВДНХ, в павильон №46, потому что здесь происходит сбор. Мне сказали, что я негоден, что по здоровью не прохожу. Очень быстро разобрались, мгновенно, минут за 20. Мне сказали, что я не подхожу к мобилизации и что могу быть свободен", - сообщил он.

Военный комиссариат Москвы совместно с правительством столицы провел масштабную работу по актуализации баз данных граждан, состоящих на воинском учете. По выявленным случаям направления повесток на основании недостоверных данных разосланы уведомления об отзыве этих повесток.

Кроме того, как прежде сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в военкоматах созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

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