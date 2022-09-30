Москвичу с бронью аннулировали повестку сразу после проверки данных в военкомате

Данные сверили, мужчину отпустили домой

Москвичу Леониду Парамонову Москвы с бронью от места работы в рамках частичной мобилизации отозвали повестку в военкомате сразу после проверки данных.

"Позавчера мне пришла повестка с формулировкой "для сверки документов воинского учета". Когда я прибыл в военкомат, то уведомил, что наша организация, оператор связи, направляла списки сотрудников на бронь для отсрочки по частичной мобилизации. Коллеги все проверили, нашли меня в списке и выдали уведомление об отзыве повестки, а также отметили на повестке "мобилизации не подлежит", - рассказал он журналистам.

Параманов рассказал, что что прибыл в Савеловский военный комиссариат, после чего оттуда был организован трансфер в резервный пункт сбора граждан.

"С точки зрения очередей там великолепное помещение, зал ожидания, очередей нет никаких, тут же обеспечивающие сотрудники приглашают, направляют в кабинеты, можно сказать, как на курорте - очень вольготное отношение, и все дружелюбно общаются, никто не повышает голос, все хорошо исполняют свою работу", - рассказал москвич.

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